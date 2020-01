Famalicão marca encontro com o Benfica na Taça

Pela segunda vez na sua história, o Famalicão garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal. Nesta quarta-feira, os minhotos venceram em Paços de Ferreira por 0-1, com o golo decisivo a chegar já na recta final do encontro, e vão agora defrontar o Benfica na próxima eliminatória.

Foi um erro do lateral Bruno Teles, ao tentar um atraso infeliz, que abriu as portas do triunfo ao Famalicão: Diogo Gonçalves, rápido a reagir, finalizou dentro da área pacense, aos 82’, e assegurou que os minhotos vão disputar o jogo que dá acesso ao Estádio do Jamor, proeza que até à data só tinham conseguido em 1945-46.

O Paços ainda fez um par de aproximações perigosas à área adversária, nos minutos finais, mas já não conseguiu evitar a eliminação.

A primeira mão das meias-finais decorrerá no Estádio da Luz, a 5 de Fevereiro, disputando-se a segunda partida uma semana depois, em Famalicão.