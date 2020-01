Portugal é país convidado da Feira Internacional do Livro de Lima 2020

Portugal é o país convidado de honra da próxima Feira Internacional do Livro de Lima, que decorrerá de 17 de Julho a 2 de Agosto deste ano, no Parque de los Próceres de la Independencia, anunciou o Instituto Camões.

À semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos, em que Portugal foi convidado das feiras do livro de Guadalajara e de Sevilha, este ano Portugal marca presença na 25.ª Feira do Livro de Lima, reforçando a estratégia conjunta dos Ministérios da Cultura, dos Negócios Estrangeiros e da Economia para a promoção e internacionalização da cultura portuguesa. Uma parceria que junta os esforços da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do Instituto Camões, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do Turismo de Portugal.

De acordo com o Instituto Camões, “haverá uma presença institucional portuguesa” naquela feira, tendo já decorrido, no dia 4 de Dezembro de 2019, à margem da Feira do Livro de Guadalajara, “uma reunião com a Cámara Peruana del Libro [entidade que organiza o evento] para fazer um ponto de situação da participação de Portugal na Feira do Livro de Lima como país convidado”. A presença de Portugal com este estatuto já é, de resto, assumida no site e no cartaz da feira.

Depois de ter sido convidado de honra da 32.ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a segunda maior a nível mundial (depois de Frankfurt), Portugal voltou a marcar presença na edição de 2019, com um stand oficial e uma comitiva de autores de língua portuguesa, constituída pelos escritores Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho, Cláudia R.Sampaio, David Machado, Luís Quintais, Ondjaki, Patrícia Portela e Raquel Nobre Guerra, e pelas ilustradoras Mariana, a Miserável, e Yara Kono.

Antes disso, Portugal já tinha sido país convidado da Feira Internacional do Livro de Bogotá, em 2013, constituindo-se a participação deste ano no Peru como mais “um importante momento” para a promoção da cultura portuguesa no espaço latino-americano, diz o Camões.

A Feira Internacional do Livro de Lima é o maior e mais importante evento cultural e editorial, de periodicidade anual, do Peru.