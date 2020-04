Patrik Svensson, as enguias e o mistério das origens

A determinada altura de O Evangelho das Enguias, o jornalista e escritor sueco Patrik Svensson conta-nos a história de Rachel Carson (1907-1964), “uma das biólogas marinhas mais famosas e influentes do século XX”, que quando trabalhava para o Departamento de Pescas dos EUA escreveu uma introdução para uma brochura sobre a vida no mar. Chamou-lhe O Mundo das Águas. Mas o seu chefe, depois de a ler, considerou que não se encaixava bem num folheto informativo daquela entidade e aconselhou-a a enviá-lo para a Atlantic Monthly. Foi assim que Rachel Carson se tornou escritora e lançou em 1941 o seu primeiro livro, Under the Sea-Wind, que se baseava nesse texto que acabou por ser publicado pela revista norte-americana.

