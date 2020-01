Ebo Taylor: “Se pararmos nesta idade, paramos para sempre. A força de um performer está na sua performance”

Falar em Highlife, género tradicional originário do Gana, é falar no nome de uma lenda viva da música mundial: aos 83 anos, Ebo Taylor lançou Palaver, álbum até agora julgado desaparecido e gravado em 1980 na Nigéria, terra do amigo Fela Kuti, com quem descobriu Londres durante os swinging sixties.