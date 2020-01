Foi bom de ver: Madonna no Coliseu como se estivesse em casa

Em actualização

A sensação com que se ficou é que fez do Coliseu a sua casa e convidou-nos a entrar nela. Trouxe as filhas, sentou-se entre o público, deambulou no final entre ele, contou histórias, umas vezes olhos nos olhos, outras com as coreografias, as palavras humanistas e políticas e o sentido de espectáculo que se lhe reconhece desde sempre.