Máquina mantém fígados vivos durante uma semana

É um importante avanço que pode significar um aumento do número de órgãos disponíveis para transplante. Até agora os fígados apenas podiam ser conservados durante algumas horas fora do corpo, mas a máquina desenvolvida por uma equipa de cientistas do Hospital Universitário de Zurique e da Universidade de Zurique, na Suíça, consegue prolongar este “prazo de validade” até uma semana. Mais do que isso: fígados danificados que inicialmente não eram considerados como adequados para transplantes podem ser “reparados” e recuperar completamente as funções após uma semana ligados a esta máquina.

Continuar a ler