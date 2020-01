Portugal condenado a pagar 13 mil euros a pai de rapaz morto na praxe do Meco

Seis anos depois de Tiago Campos e outros estudantes da Universidade Lusófona terem sido levados pelas ondas numa acção de praxe, na praia do Meco, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou o Estado português a pagar uma indemnização ao pai.

A queixa foi apresentada pelo pai, José Soares Campos. Alegou junto daquela instância europeia que a morte do “filho fora causada por falta de enquadramento legal que regule as actividades de praxe nas universidades portuguesas e queixou-se de que a investigação não tinha sido eficaz”.

Analisados os factos, o colectivo julgou que a investigação não satisfez os requisitos europeus, já que “uma série de medidas urgentes podiam ter sido tomadas imediatamente após a tragédia”. Não entende, todavia, que haja vazio legal sobre a praxe. Afinal, a legislação portuguesa abarca “provisões criminais, civis e disciplinares desenhadas para evitar, suprimir e punir ofensas que coloquem em risco as vidas das pessoas ou a sua integridade física ou psicológica”.

Conforme a nota divulgada esta terça-feira, o tribunal decidiu que houve “uma violação do aspecto processual do artigo 2.º (direito à vida) da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos”, “não uma violação de um aspecto substantivo do artigo 2”. E condenou o Estado a pagar 13 mil euros à família ao pai por danos não pecuniários e 7118 pelas custas judiciais.