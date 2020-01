Natalidade aumenta: em cinco anos nasceram mais 4 mil crianças

É uma boa notícia, apesar de saber a pouco. No ano passado, terão nascido mais de 87 mil crianças em Portugal, mais cerca de meio milhar do que em 2018, indicam os dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, conhecido como “teste do pezinho”, nesta terça-feira revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), que coordena este programa. Numa análise a cinco anos, face a 2014 nasceram mais cerca 4 mil crianças no ano passado.

