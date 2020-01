Rui Rio é o melhor líder para o PSD – saiba porquê

Rui Rio é o futuro da direita em Portugal? Não é. Rui Rio é actualmente o melhor candidato a líder do PSD? É. Porque é que a resposta à primeira pergunta não coincide com a resposta à segunda? Porque a política é como a comédia – o segredo está no timing. E, neste momento, o timing político e a reconfiguração do espectro partidário português após as últimas eleições jogam a favor de Rio. Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz estão convencidos de que são jovens e que têm o tempo inteiro à sua frente. Na verdade, eles chegaram tarde demais. Os eleitores que o PSD poderá vir a conquistar num futuro próximo muito mais depressa votarão em Rui Rio do que neles.

