Vistos gold, bicicletas e fim do IRS especial para estrangeiros: Bloco continua a propor alterações

O Bloco de Esquerda quer acabar com os vistos gold já este ano. O partido, que no passado já propôs projectos de lei para terminar com este incentivo, sublinha que, desde que entrou em vigor, em 2012, os vistos gold conduziram ao “adensamento da criminalidade económica” e um aumento dos preços no imobiliário para valores que “não correspondem aos valores de mercado”, o que teve efeitos no direito à habitação. O PÚBLICO sabe que o tema tem sido discutido nas negociações e que há da parte do Governo abertura para avançar com limitações aos vistos gold, uma solução que não deverá ter objecção dos bloquistas. Mas há mais. Além do fim dos vistos gold, o Bloco propõe também a eliminação do regime do residente não habitual em sede de IRS e pede 250 mil euros para pôr a mobilidade urbana a pedalar. Nos próximos dias, as propostas deverão continuar a chegar.

Continuar a ler