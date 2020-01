Montenegro à conquista de novos apoios e Rio aposta em Lisboa e Braga

A candidatura de Luís Montenegro já analisou a cartografia dos votos para perceber onde perdeu mais apoios e onde pode crescer eleitoralmente na segunda volta das directas do PSD, e conquistar a fatia de que necessita para a vitória. A tarefa desta semana da equipa do antigo líder parlamentar será como pescar à linha, concelho a concelho, distrito a distrito, sobretudo, junto dos abstencionistas, mas sem descurar os votos conquistados no passado sábado.

Continuar a ler