Creches gratuitas, menos isenções no IMI, mais escalões no IRS: já há 157 propostas de alteração ao OE

No primeiro dia de entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para discussão na especialidade, os partidos entregaram 157 sugestões. O PCP apresentou 37 medidas numa série de áreas, mas com algum destaque para os impostos sobre os rendimentos. O Bloco entregou 38 medidas, incluindo as que já consensualizara com o Governo antes da votação do Orçamento. O PAN foi o partido que mais propostas apresentou: 45 medidas. O Livre e o PEV também mostraram trabalho. Só a direita ainda não apresentou nenhuma alteração.

