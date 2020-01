No Selina trabalha-se, dorme-se e come-se (tudo em salas diferentes)

O que vamos dizer a seguir pode fazer-te revirar os olhos, mas lê-nos até ao fim: o que distingue o cowork do Selina é "o sentimento de comunidade" (nós avisamos). Pelo menos, foi isso que quem lá trabalha mais disse ao projecto Lemon Works.

São três pisos que se abrem para o "trabalho, diversão, convívio e construção do futuro" — basta procurar pelo meio das dezenas de plantas ou seguir as indicações dos néons pendurados no tecto e colados nas paredes. "O ambiente promove a interacção que pode começar no open space, mas que frequentemente se prolonga pelos diferentes espaços mais confortáveis com sofás, ou na área com mesas altas e uma pequena copa onde podem preparar snacks ou tomar café", guia-nos o Lemon Works.

O Selina Navis Cowork, na Rua José Falcão, fica muito perto do hostel e restaurante com o mesmo nome, mas não é preciso deixar o conhecido edifício com risco neo-árabe (o Depósito de Materiais da Companhia de Cerâmica das Devesas, classificado como monumento de interesse público em 2014) para ir beber um copo no final do dia. O Future Room recebe aulas de ioga, sessões de cinema, palestras ou formações e o Club é um espaço aberto ao público com um café e um bar "para continuar o newtworking" — sem se afastar muito da secretária.

Este é o terceiro episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.