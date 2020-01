Novo vídeo mostra que avião ucraniano foi atingido por dois mísseis iranianos

Um novo vídeo divulgado esta terça-feira pelo jornal New York Times mostra que o Boeing 737 da companhia aérea Ukraine International Airlines que se despenhou na passada quarta-feira, perto de Teerão, foi abatido não por um, mas por dois mísseis iranianos.

Os mísseis foram lançados a partir de uma base militar a cerca de 13 quilómetros do local onde o avião se despenhou, matando todos que seguiam a bordo. As novas imagens de vigilância mostram que os dois mísseis foram disparados com 30 segundos de diferença e que o avião ucraniano não se despenhou imediatamente após ser atingido pelo primeiro míssil; continuou a voar, tentando voltar para o aeroporto, já em chamas.

O avião, que tinha descolado de Teerão com destino a Kiev, despenhou-se dois minutos depois nos arredores da capital iraniana. O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Al Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, o que significava que as forças militares do Irão estavam em alerta, à espera de uma possível resposta norte-americana.

O jornal diz ter verificado as imagens e salienta que o avião ter sido atingido duas vezes ajuda a explicar algumas dúvidas sobre a queda. O novo vídeo, disponibilizado no YouTube por um utilizador iraniano durante a madrugada desta terça-feira, ajuda a perceber o que se passou nos minutos finais antes do avião se despenhar.

Este sábado as autoridades do país confirmaram que o avião ucraniano foi abatido por um míssil iraniano: “Quando percebi o que tinha acontecido, desejei morrer”, diria mais tarde o general Amir Ali Hajizadeh, comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução.

Um vídeo que foi divulgado na quinta-feira pelo New York Times, em que se via um avião a ser atingido por um projéctil e a despenhar-se, e a pressão do Reino Unido e do Canadá para que o Irão admitisse a responsabilidade pelo desastre, indicavam que o Governo iraniano tinha pouca margem de manobra para manter a sua posição inicial – a de que a queda do Boeing 737 ucraniano tinha sido provocada por problemas técnicos.