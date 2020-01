Explosão em petroquímica na Catalunha faz accionar alerta de emergência química. Há pelo menos quatro feridos

Uma explosão seguida de um incêndio de grandes dimensões numa petroquímica em Tarragona, na região da Catalunha, em Espanha, feriu esta terça-feira pelo menos quatro pessoas, uma delas com gravidade. Para o local foram deslocados os bombeiros da Generalitat da Catalunha e equipas de emergência. Já foi accionado o alerta de emergência química. Os bombeiros estão a tentar encontrar a melhor forma de lidar com as chamas tendo em conta os materiais químicos envolvidos.

De acordo com o El País, a Protecção Civil espanhola recebeu várias chamadas a dar conta do incêndio, que é possível observar a vários quilómetros de distância. O complexo petroquímico está localizado perto dos municípios de Tarragona, Vilaseca e La Canonja. O diário espanhol avança que polícia local isolou a área e cortou algumas estradas de acesso ao local. A circulação de comboios entre as estações mais próximas da zona onde fica a petroquímica está também interrompida.

Na rede social Twitter, os serviços de emergência para a região da Catalunha identificaram a explosão como um “acidente químico” e aconselharam os residentes a permanecerem em casa como medida de precaução.

De acordo com os bombeiros, a explosão ocorreu às 18h45 locais (17h45 em Lisboa), por motivos que estão a ser investigados, e foi perceptível em toda a zona situada perto da petroquímica, referiu a agência noticiosa Efe.