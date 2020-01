Conservadores apertam cerco a Francisco para travar excepções ao celibato dos padres

O papa emérito Bento XVI ajudou ou não a escrever, juntamente com o cardeal guineense Robert Sarah, o livro que é publicado esta quarta-feira e que defende o celibato dos padres como regra inviolável? A dúvida foi lançada esta terça-feira, com várias fontes próximas de Joseph Ratzinger a garantirem que o cardeal alemão, agora com 92 anos, não só não escreveu o livro a quatro mãos como não autorizou qualquer publicação em seu nome.

Tendo ou não contado com a participação directa e informada do anterior pontífice, o certo é que a obra reabriu as brechas ideológicas que dividem os dois papas. E por mais que Francisco tenha vindo, através do porta-voz da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, reafirmar a sua adesão ao celibato sacerdotal, ficam as dúvidas sobre a que ponto se deixará o actual papa condicionar pela polémica. É que o livro surge numa altura em que o mundo católico aguarda pela posição do pontífice quanto à criação de excepções ao celibato sacerdotal como forma de responder à crise de vocações na Amazónia.

Numa primeira reacção às suspeições quanto à co-autoria do livro, Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, qualificou a suspeição como uma “difamação de excepcional gravidade” e publicou, aliás, na sua conta do twitter correspondência recebida de Bento XVI que supostamente atestaria a sua colaboração numa obra que contém um apelo claro para que o actual papa não se deixe influenciar por “apelos teatrais, mentiras diabólicas e erros da moda que almejam desvalorizar o celibato sacerdotal”. “Estão as pessoas a sugerir que o cardeal Sarah está envolvido numa conspiração destinada a distorcer a verdade?”, apoiou-o o jesuíta Joseph Fessio, editor da Ignatius Press que edita o livro cujos extractos foram publicados pelo jornal francês Le Figaro no domingo.

Retirem a assinatura

Horas depois, porém, o site Vatican News publicava uma nota em que o secretário particular de Bento XVI, Georg Gänswein, confirmava que acabara de pedir à editora do livro que retirasse o nome de Bento XVI como co-autor, bem como a sua assinatura quer da introdução quer das conclusões da obra, dado que aquele não o autorizara. “Foi um mal-entendido, sem questionar a boa-fé do cardeal Sarah”, acrescentou Gänswein, precisando que o papa emérito se limitara a enviar “um pequeno texto” sobre o sacerdócio ao cardeal guineense, autorizando-o a usá-lo como desejasse. Depois disso, Robert Sarah admitia retirar o nome de Bento XVI em futuras edições do livro que chega esta quarta-feira às bancas.

Os estragos estavam, todavia, causados. Face à polémica instalada, o director da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, recuperou para a actualidade alguns dos pronunciamentos de Francisco sobre o celibato, nomeadamente quando este, numa viagem de regresso do Panamá, em Janeiro do ano passado, afirmou que, para ele, o celibato é uma dádiva para a Igreja. “Não estou de acordo com permitir o celibato opcional”, afirmou então, declarando subscrever uma frase de Paulo VI, o impulsionar do Concílio Vaticano II, quando este dizia: “Prefiro dar a vida a mudar a lei do celibato”.

Nessa mesma ocasião, contudo, Francisco não descartou a hipótese de admitir a ordenação de homens casados em regiões em que há manifesta falta de padres, como sejam as ilhas do Pacífico e os nove países que integram a região da Amazónia. O seu antecessor, de resto, tinha já também admitido algumas excepções ao celibato, nomeadamente ao consentir que os sacerdotes anglicanos rendidos ao catolicismo mantivessem a sua vida conjugal. No documento final do sínodo dedicado a esta região do mundo, em Outubro passado, 128 bispos católicos exortaram o Papa a criar essa excepção ao celibato obrigatório (houve 41 votos contra) e Francisco comprometeu-se a pronunciar-se sobre o tema a curto prazo, bem como a analisar a necessidade de encontrar novos ministérios para as mulheres na hierarquia da Igreja.

Neste contexto, a publicação do livro foi vista como uma pressão intolerável sobre o actual pontífice, ainda para mais oriunda de um papa que, quando anunciou a sua renúncia ao cargo, em 2013, se comprometeu a manter-se afastado do governo da Igreja Católica. O certo é que não seria a primeira vez que Joseph Ratzinger faria ouvir a sua voz dissonante da do seu sucessor. Quando o escândalo dos abusos sexuais cometidos por membros do claro estava ao rubro, o alemão tornou pública uma carta em que questionava a saga persecutória contra os membros da Igreja responsáveis por tais abusos, os quais conotava com a “dissolução moral” decorrente da revolução sexual dos anos 1960.

Desta vez, o nome de Bento XVI surge associado ao de um cardeal que é conotado com o sector mais conservador do Vaticano, cujos principais pesos pesados, como o norte-americano Raymond Burke, vêm digerindo com dificuldade a abertura demonstrada por Francisco, sobretudo desde que admitiu a abertura aos divorciados recasados.

Robert Sarah é, de resto, e como recordava ontem o correspondente do El Pais no Vaticano, “o preferido da ultra-direita para o próximo conclave”. Logo, a ingerência num tema sobre o qual Francisco deverá decidir nas próximas semanas é “tudo menos inocente”, conclui. A dúvida é qual foi o efectivo papel de Ratzinger, cuja saúde aos 92 está fortemente debilitada e é supostamente impeditiva de grandes conversas e muito mais de exercícios escritos, nesta nova tentativa de golpe contra Francisco.