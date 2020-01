Ayatollah prepara discurso em momento de crise do Irão, entre pressão da Europa e manifestações

A pressão interna junta-se à pressão externa para o regime do Irão. Nas ruas, os manifestantes não arredaram pé, apesar da repressão da polícia, e levaram a uma raríssima admissão de responsabilidade pelo Presidente, Hassan Rohani, pelo abate do avião ucraniano. Da União Europeia, chega a notícia de que foi accionado o mecanismo de incumprimento do acordo nuclear pelo Irão, e os países com cidadãos vítimas da queda vão reunir-se esta quinta-feira para discutir o que fazer, incluindo potencialmente pedir uma indemnização ao Irão.

