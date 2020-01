Alemanha em alerta: polícia faz buscas a suspeitos de planear ataque terrorista

A polícia alemã anunciou, na manhã desta terça-feira, a realização de buscas em várias propriedades ligadas a suspeitos de origem chechena ligadas a “círculos islâmicos”. As autoridades suspeitam que esteja a ser planeado “um acto violento sério que poderá colocar em perigo o Estado”, cita a emissora germânica Deutsche Welle (DW). De acordo com o Washington Post, os suspeitos estavam a estudar os locais onde poderiam cometer um eventual ataque.

A procuradoria de Berlim revelou que as buscas estão a decorrer na capital germânica, mas também nos estados de Brandemburgo, Turíngia e Renânia do Norte-Vestfália. Estiveram envolvidos 180 agentes nesta operação, que resultou na apreensão de dinheiro, facas e discos rígidos.

As autoridades alemãs estão em alerta para a ameaça islâmica que paira sobre o país desde o ataque com um camião no mercado de Natal, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou 12 pessoas em Dezembro de 2016 em Berlim.

O autor, o tunisino Anis Amri, fugiu, mas chegou a ser baleado pela polícia italiana em Milão.

Desde então, as autoridades alemãs evitaram nove tentativas de ataque, incluindo duas em Novembro de 2019, segundo dados do Departamento Federal de Polícia Criminal.