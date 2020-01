Cartões contactless vão funcionar como Andante no Porto

A partir de Abril deste ano, quem andar de metro na linha violeta (E, que serve o aeroporto) e nos eléctricos da STCP vai poder usar um cartão bancário com tecnologia contactless para pagar a viagem.

Será a primeira vez que estes cartões, que permitem fazer pagamentos com tecnologia de leitura por simples aproximação ao terminal de pagamento, sem ser necessário a marcação do código pessoal, serão usados para “aceder, viajar e pagar um transporte público”, explica em comunicado o Transportes Intermodais do Porto (TIP), que coordena o projecto com a Visa e a Unicre.

Esta alternativa ao Andante e à aplicação Anda, que permite a quem anda nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto ter uma espécie de passe no telemóvel, quer “melhorar a comodidade e a acessibilidade aos transportes públicos no Grande Porto”.

“Os objectivos deste projecto centram-se essencialmente na simplificação da experiência de utilização dos transportes públicos”, refere num comunicado o presidente do TIP, Tiago Braga, salientando a importância do projecto para turistas, clientes ocasionais e ainda numa lógica de “soluções de bilhética ambientalmente sustentáveis”.

Para utilizar, bastará aproximar o cartão de débito ou crédito com tecnologia contactless do validador do bilhete. Depois do projecto-piloto a ideia deverá ser alargada a toda a rede de transportes Andante.