Youtuber NikkieTutorials revela que é transgénero

​A youtuber de beleza Nikkie de Jager, mais conhecida por NikkieTutorials, revelou nesta terça-feira que é transgénero. No vídeo, que já atingiu as 14,5 milhões de visualizações, a jovem holandesa fala sobre o seu percurso, desde criança até ao momento da transição total, aos 19 anos. “Eu nasci no corpo errado”, começa por contar Nikkie, no vídeo intitulado “Estou a sair do armário”.

A holandesa relata que, durante a gravidez, a sua mãe pensou que estaria à espera de uma menina. “Foi uma surpresa para a minha mãe e definitivamente uma surpresa para mim, assim que me apercebi”, diz. Durante a infância, Nikkie confessa nunca ter percebido porque tinha de usar calças e camisola, e não podia usar vestidos. Os seus brinquedos sempre foram bonecas. “Toda eu era uma menina”, sublinha a maquilhadora.

Já então contava com o apoio da mãe, que permitiu que aos seis anos deixasse crescer o cabelo. Aos oito anos começou a usar, em exclusivo, roupas de menina. O que não lhe facilitou a vida na escola. Embora tivesse a compreensão dos professores, o mesmo não acontecia com os colegas de turma. “A parte mais difícil de viver a nossa juventude como rapariga, quando não se é oficialmente uma mulher ainda, é o ter de contar às pessoas quem se é realmente. Sentimo-nos encurralados e zangados”, continua.

Foi precisamente durante a juventude, aos 14 anos, que começou a tomar as primeiras hormonas e também inibidores de crescimento. A jovem de 25 anos mede 1,89m e confessa que “era suposto ser ainda mais alta”. “Quando tinha 19 anos, fiz a transição completa”, revela. Nessa altura, já era NikkieTutorials.

Vítima de chantagem

O primeiro vídeo foi publicado em 2008 quando tinha apenas 14 anos. Em quase 12 anos, a jovem somou 13 milhões de subscritores no canal dedicado a tutoriais de maquilhagem. “Cresci e transformei-me em mim mesma, em frente a todos vocês”, constata a holandesa.

Apesar de já ser oficialmente mulher há seis anos, confessa que a parte mais difícil ao conhecer alguém novo é contar que nasceu rapaz. “Nunca podemos fechar este capítulo para sempre e, hoje em dia, estou a aceitá-lo”, admite.

A confissão pode parecer que já vem tarde, mas Nikkie sempre foi conhecida por resguardar ao máximo a sua vida privada. “Sempre quis partilhar este lado da minha história convosco, mas queria estabelecer as minhas condições para fazê-lo”, declara.

A verdade é que a youtuber foi vítima de chantagem para que partilhasse a sua história. Se não o fizesse, o segredo seria vendido à imprensa. Contudo, os seus seguidores estão a reagir bem às suas declarações, transmitindo-lhe mensagens de força e revelando ter orgulho por Nikkie ter saído do armário.

O vídeo de 17 minutos termina com uma promessa: “Sou eu, ainda sou a Nikkie.” “A última coisa que eu quero é que deixem de confiar em mim ou que me olhem com outros olhos”, conclui.