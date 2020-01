Recondução de Licínio Pina por Elisa Ferreira cria incómodo dentro do Banco de Portugal

As reconduções de Licínio Pina à frente do Grupo Caixa Central (Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo) e do administrador Sérgio Frade foram autorizadas pela ex-vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), Elisa Ferreira, sem as submeter à discussão, nomeadamente, do Conselho de Administração (CA), o que está a incomodar alguns quadros superiores do supervisor. Isto, dado que Licínio Pina e Sérgio Frade teriam incorrido em situações de conflito de interesse, com possíveis consequências na capacidade da Caixa Central para supervisionar as 80 caixas agrícolas associadas.

