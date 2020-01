Matrículas vão perder a barra amarela com ano e mês de registo

A partir de amanhã, 15 de Janeiro, entra em vigor o novo modelo de chapas de matrícula nos veículos, deixando de mencionar o mês e o ano em que são colocados em circulação. O governo justifica a alteração para harmonizar o modelo nacional com os que são usados nos restantes Estados Membros e com isso evitar “interpretações incorrectas por entidades fiscalizadoras”.

No preâmbulo ao decreto-lei que altera o Regulamento da Matrícula, o Código da Estrada e o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, publicado esta terça-feira em Diário da República, o governo explica que a referência ao ano e mês de matrícula “é única na União Europeia”, e que aquela menção tem até gerado “interpretações incorrectas por parte das entidades fiscalizadoras do trânsito de outros Estados-Membros da União Europeia quando os veículos circulam internacionalmente”.

O governo explica que diversos países utilizam essa mesma solução não para a indicação da data da primeira matrícula do veículo, mas para inscrever a data limite de validade da matrícula, “situação comum no caso de matrículas temporárias ou de exportação”. Com a decisão de implementar este novo modelo de chapas de matrícula o Governo acredita que será possível “estabilizar o processo de produção de matrículas durante um longo período”, estimando que o tempo máximo possível de utilização do modelo AA - 00 - AA seja de 74 anos.

Foto A nova sequência de matrículas perde a barra amarela à direita com o ano e mês de registo. Nos motociclos, passa a existir a área azul com o país IMT

Contudo, este período pode ser reduzido, se se entender pela “não utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar”; nesse caso terá uma duração de utilização previsível de 45 anos.

Os modelos de chapas de matrícula agora aprovados – e que permitem considerar a inclusão de três algarismos na matrícula – passam a ser obrigatórios para todas as matrículas atribuídas a partir da data em que se esgotar a actual série de números de matrícula, podendo as chapas de matrícula que já se encontram instaladas no parque de veículos em circulação manter-se em uso, sem necessidade de substituição. Mas essa substituição pode ser efectuada pelos proprietários dos veículos “caso assim o desejem”.

As chapas dos motociclos, que até aqui incluíam apenas o código de matrícula, vão passar a ter de fazer referência ao país da União Europeia onde estão registados — a barra azul com o “P”.

O decreto-lei agora publicado determina ainda que “os serviços de emissão, revalidação, substituição, segundas vias e trocas de títulos de condução nacionais e estrangeiros” passam a poder ser prestados nos Espaços Cidadão. E é ainda prolongado o prazo de troca dos títulos de condução nacionais e estrangeiros, “após a obtenção de residência em território nacional, sem necessitar de realizar a prova prática, passando de 90 dias para dois anos”.

Com a publicação deste decreto-lei, que vai assinado pelos ministros Pedro Siza Vieira (ministro de Estado e da Economia), Alexandra Leitão (ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública) e Pedro Nuno Santos (Ministro das Infra-estruturas e da Habitação) passa a ser permitida a revalidação automática da carta de condução.