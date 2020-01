Vitória luso-francesa num Dakar relançado

A três etapas do final do Dakar, a competição está relançada nos automóveis, depois de o líder ter perdido tempo na nona de 12 etapas, disputada esta terça-feira. O nono dia de competição ficou marcado pela vitória do francês Stéphane Peterhansel (Mini), nos automóveis, ele que é navegado pelo português Paulo Fiúza, e pelo erro de navegação que fez o espanhol e líder da prova, Carlos Sainz (Mini), perder mais de seis minutos. A liderança está presa por 24 segundos.

Peterhansel e Fiúza gastaram 3h08m31s para cumprirem os 410 quilómetros da especial cronometrada entre Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita, deixando Nasser Al-Attiyah (Toyota) em segundo, a apenas 15 segundos. O árabe Yazir Seaidan (Mini) fechou os lugares do pódio, a 4m48s do vencedor.

“Esta foi mais uma especial completamente ao ataque. Tentámos elevar o ritmo desde o início, mas sem nunca acelerar em demasia. Não cometemos erros de navegação. Vamos tentar continuar a pressionar o líder”, declarou Peterhansel, no final.

Mais desanimado estava Sainz. “Não foi um dia bom para nós. Primeiro, perdemo-nos no início da especial e cedemos uns cinco minutos. Mais tarde, o pneu começou a desfazer-se e perdemos mais algum tempo”, explicou o piloto, que segurou o comando da prova por 24 segundos sobre Al-Attiyah e 6m38s sobre Peterhansel e Fiúza.

Motos quase decididas

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas duas rodas, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que foi quarto classificado na etapa de hoje, mantém a liderança, agora com 20m53s de vantagem sobre Quintanilla, depois de hoje ceder 3m55s. Toby Price subiu aos lugares do pódio e já é terceiro, a 26m43s do líder. António Maio é 28.º, Fausto Mota 33.º e Mário Patrão 35.º.

Nos SSV, o zimbabueano Conrad Rautenbach (PH Sport), navegado pelo português Pedro Bianchi Prata, foi apenas sétimo classificado, a 13m55s do vencedor, o norte-americano Blade Hildebrand. Na geral, Rautenbach e Bianchi Prata mantiveram o quarto lugar da categoria, mas já a 1h16m28s do líder, o norte-americano Casey Currie (Can Am).

Nesta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, numa distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados. Esta será a primeira parte de uma etapa-maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.