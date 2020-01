Portugal fecha primeira fase com derrota frente à Noruega

A selecção portuguesa de andebol sofreu nesta terça-feira a sua primeira derrota no Europeu de andebol, ao perder com uma das selecções anfitriãs, a Noruega, por 28-34 (14-16 ao intervalo). Numa partida entre as duas selecções qualificadas no Grupo D, quem ganhasse levaria dois pontos para a fase seguinte e esses pontos acabaram por ir para os vice-campeões mundiais.

Portugal vai jogar a próxima fase integrada no Grupo II, tal como a Noruega, e já tem definidos três dos seus quatro adversários: Islândia, Eslovénia e Suécia.