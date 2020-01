Lencart finaliza Chile no primeiro terço da tabela

Não foi a melhor classificação de Pedro Lencart no South American Amateur Championship, mas ainda assim o português terminou a 15.ª edição deste evento, que decorreu até sábado no Par 72 do Club de Golf Sports Francés, em Santiago do Chile, num honroso 24.º lugar entre os 85 concorrentes iniciais. Já na prova feminina, que contou com 55 participantes, Sara Gouveia – o segundo elemento da seleção nacional em terras chilenas – foi 35.ª.

O melhor de Pedro Lencart foi a segunda volta, de 70 pancadas (a primeira havia sido de 74), a proporcionar-lhe uma subida de 15 lugares na tabela para os 18.ºs, a sete pancadas dos líderes. Na segunda metade da prova, no entanto, entregou cartões de 77-74, para um total de 295 (+7), o mesmo agregado do canadiano Etienne Papineau.

O que não impediu o campeão nacional amador absoluto de 2016 e 2018 de finalizar novamente no primeiro terço da tabela, embora a 18 pancadas do vencedor, o chileno Benjamin Saiz-Wenz. O português havia sido 12.º em 2018, no Martindale Country Club, Argentina. A melhor marca lusa é o 10.º lugar de Vítor Lopes em 2015.

As condições climatéricas foram adversas, mas no último dia melhoraram, e quem tirou melhor partido disso foi Saiz-Wenz, com a melhor volta do torneio, de 64 pancadas, rumo a uma vitória esclarecedora: com 277 (-11), deixou o vice-campeão, o argentino Mateo Fernandez de Oliveira (69 a fechar), a quatro shots de distância. Outro chileno, Tomás Gana, um ex-vencedor do Latin American Amateur Championship, foi terceiro com 283 (-5).

Na prova feminina, Sara Gouveia encerrou com o seu resultado mais alto da semana, de 82 pancadas, isto depois de três voltas de 78-77-78. Somando 315 (+27), foi 35.ª empatada com a colombiana Valentina Guarderas.

Tal como na prova masculina, a vencedora ganhou com uma margem de quatro pancadas sobre a vice-campeã: a colombiana Maria Jose Bohorquel ergueu o troféu depois de finalizar com um total de 284 (70-73-72-69), contra as 288 da argentina Valentina Rossi (72-70-74-72).

