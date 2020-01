Domingues e Silva na segunda ronda do qualifying na Austrália

Apesar das dificuldades devido à menor qualidade do ar em Melbourne – capital do estado de Victoria, o mais assolado com os incêndios que têm devastado a natureza australiana –, teve início o qualifying do Open da Austrália, com a presença de três tenistas portugueses no quadro masculino. Dois, João Domingues e Frederico Silva, qualificaram-se para a segunda ronda.

Um ano depois de ter chegado à terceira e última ronda da fase de qualificação, Domingues (170.º no ranking mundial) voltou a Melbourne para vencer o alemão Mats Moraing (221.º), por 7-6 (7/5), 6-3, em 1h32m. Já Silva (198.º) levou duas horas e meia para ultrapassar o sul-coreano Ji Sung Nam (241.º), com os parciais de 2-6, 6-4 e 6-4.

Após um dia de descanso, os dois vão voltar à acção. Domingues defronta o veterano chinês Li Zhe (206.º) – que eliminou o cabeça de série n.º 28, Dudi Sela (140.º) – e Silva terá pela frente o sérvio Pedja Krstin (240.º).

Afastado do qualifying do primeiro Grand Slam de 2020 ficou Pedro Sousa (139.º). O número dois português foi surpreendido pelo australiano Blake Mott (507.º) que levou a melhor, por 6-3, 6-4. Mott tem a curiosidade de partilhar com a amiga e compatriota Ashleigh Barty o ano de nascimento (1996) e a mesma decisão de abandonar o ténis profissional. Depois de ter conquistado um challenger em 2006 – derrotando Stefanos Tsitsipas pelo caminho – e de em 2007 ter passado o qualifying do Open da Austrália para viver a sua única experiência num quadro principal de um Grand Slam, Mott perdeu a alegria de jogar. Voltaria a encontrá-la enquanto treinador e, depois de dois anos de ausência, regressou à competição em Setembro último.

Em Auckland, João Sousa (58.º) competiu pela primeira vez em 2020, mas perdeu com o canadiano Vasek Pospisil (146.º) – já foi 25.º em 2014 e voltou à competição em Junho passado, após uma operação a uma hérnia discal. Pospisil veio do qualifying, no qual venceu as duas rondas sem perder qualquer set e ganhou, por 6-4, 6-2, para ir agora defrontar o compatriota Denis Shapovalov (13.º). Sousa continua a competir em pares, actuando ao lado do argentino Leonardo Mayer.