27.º World Corporate Golf Challenge

O Grupo Golftattoo continua a expandir-se e em 2020 será o representante em Portugal do World Corporate Golf Challenge (WCGC), o Campeonato do Mundo de Empresas em golfe que, pelo sexto ano consecutivo, irá culminar em Cascais com a final Mundial.

“Estou encantado de apresentar o Golftattoo como o novo detentor dos direitos do WCGC para Portugal. O relacionamento entre o WCGC e Portugal data de há muito, desde 1997, e é uma honra termos connosco esta nova empresa, que irá fazer crescer o evento pela sua qualidade e excelência organizativa”, disse José Guerra, o presidente do WCGC.

O Grupo Golftattoo começou como um simples site de informação de golfe, quase exclusivamente virado para notícias, reportagens e entrevistas sobre alta competição amadora e profissional. No entanto, o seu sucesso imediato levou-o a crescer rapidamente para o conceito de portal de golfe, com conteúdos mais alargados, reportando todo o tipo de competições. Ao mesmo tempo, criou-se um mercado online de material desportivo.

Pouco tempo depois da sua fundação, o Golftattoo tornou-se líder de audiências de golfe em Portugal e a consequência lógica foram parcerias media com a Federação Portuguesa de Golfe, a PGA de Portugal, o European Tour, o Ladies European Tour e o jornal Público.

Como principal fornecedor de conteúdos especializados de golfe em Portugal, garantindo uma boa cobertura mediática dos eventos a que se associa, o Golftattoo começou a ser convidado a organizar torneios de golfe e hoje em dia já conta no seu portefólio com algumas das mais prestigiadas competições nacionais de golfe amador.

É todo este capital que o Golftattoo vai colocar à disposição do WCGC e não poderia ter havido melhor arranque possível do que a rapidez com que foi possível elaborar o calendário nacional para 2020, recorrendo ao excelente relacionamento que tem com os proprietários dos campos de golfe em Portugal.

“O WCGC Portugal é uma prova homologada pela Federação Portuguesa de Golfe e em 2020 vamos contar com cinco torneios qualificativos e uma Final Nacional, antes da final Mundial em Cascais”, explicou Pedro Castelo Branco, o CEO do Golftattoo.

A primeira etapa será a 8 de fevereiro no Onyria Palmares Beach & Golf Resort, em Lagos (região Sul), um dos campos preferenciais do Portugal Pro Golf Tour.

As inscrições já estão abertas para todos os torneios no site do WCGC , clique aqui



Na semana seguinte, a 15 de fevereiro, joga-se a segunda prova no Bom Sucesso, em Óbidos, o campo anfitrião de inúmeros torneios da PGA Portugal.

Segue-se a 6 de março a fase do Club de Golf do Estoril (região de Lisboa), um antigo palco do Open de Portugal do European Tour.

Prossegue-se com o evento 28 de março no Axis Ponte de Lima (região Norte), que já recebeu um torneio do circuito da PGA de Portugal.

A última jornada qualificativa decorrerá a 18 de abril no Clube de Golf do Santo da Serra, na Madeira (região ilhas atlânticas), a sede do Madeira Islands Open do European Tour.

Pedro Castelo Branco informa que “as empresas classificadas em cada torneio apuram-se para a Final Nacional, agendada para os dias 30 e 31 de maio, no Montado Hotel & Golf Resort, a casa da Taça Manuel Agrellos da PGA Portugal e Federação Portuguesa de Golfe, que tem também sido escolhido há vários anos a esta parte para receber o Campeonato Internacional Amador de Portugal da Associação Europeia de Golfe (EGA)”.

A empresa vencedora da Final Nacional irá representar Portugal na Final Mundial, de 1 a 5 de julho, no Oitavos Dunes, Cascais, um dos campos que mais circuitos internacionais de profissionais tem acolhido ao longo dos anos no nosso país, com destaque para o European Tour, sendo o atual cenário do GolfSixes Cascais.

É, aliás, sintomático que as melhores empresas do Mundo compitam entre si pelo WCGC no mesmo campo que reúne algumas das melhores seleções mundiais de profissionais do European Tour.

“Tenho de destacar a fácil e imediata adesão demonstrada por parte dos campos envolvidos no WCGC de 2020”, frisou Pedro Castelo Branco, que recentemente estabeleceu uma parceria com a empresária Paula Reis, extremamente experiente na logística de alguns dos maiores eventos desportivos internacionais realizados em Portugal. Dessa parceria nasceu a Golftattoo Eventos, capacitada para responder às mais elevadas exigências.

“É um prazer aceitar este desafio de ser o responsável pela organização do WCGC em Portugal. Estamos a falar do maior circuito de empresas à escala mundial, jogado em alguns dos melhores destinos turísticos de golfe do planeta. Dispomos de uma equipa de profissionais de topo, há muitos anos dedicados ao golfe e, graças à nossa capacidade de promoção da modalidade, iremos dar ao WCGC a visibilidade que o seu prestígio merece”, garantiu o responsável do Golftattoo.

O World Corporate Golf Challenge nasceu em 1993 e o seu crescimento tem sido exponencial. Já ultrapassou a adesão de 50 países e mais de um milhão de golfistas (empresários) participaram na prova.

O casamento perfeito entre os mundos do golfe e dos negócios tem no WCGC o seu expoente máximo, como pode ver-se por, ao longo dos anos, ter merecido a cobertura mediática de 60 cais de TV, 26 jornais e 24 revistas.

