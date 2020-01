Prémio Secil distingue ex aequo a sede da EDP e o centro de artes Arquipélago, duas obras que ficam na memória

Um foi construído de raiz, numa área em transformação de uma capital europeia, o outro converte uma fábrica do século XIX que conheceu vários usos num centro para a arte contemporânea numa zona remota, insular. Muito diferentes entre si, quer no propósito, quer no resultado final, os dois projectos têm em comum o facto de se preocuparem com o espaço público que os acolhe (e que constroem) e de terem recebido o Prémio Secil Arquitectura.

