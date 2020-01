A ficção como método de investigação

Dois Papas do brasileiro Fernando Meirelles foi um dos filmes com que a Netflix arrancou a operação para impor o streaming como uma das alternativas ao clássico consumo em sala das obras cinematográficas, se não a alternativa de primeira linha num futuro talvez próximo. Conjuntamente com O Irlandês de Martin Scorsese e Marriage Story de Noah Baumbach, em alguns países como Portugal acessíveis apenas em streaming com nenhum período de exibição em sala, a Netflix atacou os Globos de Ouro jogando em duplas e triplas em várias categorias, mas não conseguiu o sucesso que teve no ano passado, repetido aliás nos Óscares, com Roma de Alfonso Cuarón, tendo sido ultrapassada por 1917 de Sam Mendes, Era Uma Vez …em Hollywood de Quentin Tarantino ou Joker de Todd Philips, produções de estúdios clássicos e exibição normal em sala.

