DGS aconselha cuidados redobrados em viagens para a China

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomendou nesta terça-feira a quem viajar para a China cuidados redobrados devido ao surto de uma doença respiratória viral com origem na cidade de Wuhan, no centro do país.

Lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais e com pessoas com infecções respiratórias agudas estão entre as recomendações da DGS contidas num comunicado divulgado nesta terça-feira.

Entre as “medidas de etiqueta respiratória” elencadas pela DGS estão também “tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir”.

A DGS recorda que entre 31 de Dezembro de 2019 e 11 de Janeiro de 2020 foram reportados 59 casos de pneumonia associados a um mercado em Wuhan.

Foi identificado um novo coronavírus como estando na origem da doença, tendo sido obtidos resultados positivos em 41 dos 59 casos, incluindo um óbito, e também notificado um caso na Tailândia, num viajante originário de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei. O coronavírus pertence a um grupo de vírus que causam infecções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos por via aérea (através da tosse ou espirros) ou contacto físico

O surto continua em investigação, adianta a DGS, sublinhando que “os dados preliminares não revelam evidência de transmissão pessoa a pessoa”.

Se os viajantes para aquela região da China apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, devem procurar atendimento médico e informar sobre a história da viagem ou poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de dúvidas, adianta ainda o comunicado da DGS.

“A Direcção-Geral da Saúde acompanha a situação, alinhada com as organizações internacionais, em particular com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e divulgará novas informações sempre que pertinente”, lê-se na nota.

A OMS avisou nesta terça-feira que é provável que o vírus alastre a outros países. O aviso foi feito depois de ter sido diagnosticado um caso na Tailândia. A mesma entidade garantiu que está já em curso um plano que será aplicado nos hospitais de todo o mundo. O objectivo é responder a possíveis casos de cidadãos diagnosticados com a doença que já contagiou dezenas de pessoas e provocou uma vítima mortal.