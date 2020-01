Mais de quatro mil sismos registados nos Açores desde Novembro

Mais de quatro mil sismos já foram registados perto do Faial, nos Açores, desde o início do mês de Novembro. De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), desde 5 de Novembro de 2019 foram registados e localizados mais de 4000 abalos na região a oeste da ilha de Faial, com valores de magnitude que chegaram aos 4,7 na escala de Richter.

Numa nota publicada na sua página, o IPMA afirma que os eventos de maior magnitude ocorreram a 5 de Novembro às 6h22 (hora local) e no dia 18 de Dezembro às 8h51 com magnitudes de 4,6 e 4,7. Desde essa altura foi detectado um aumento da frequência horária, com eventos localizados a cerca de 30 km a oeste do Capelo. “Esta actividade sísmica mantém-se ainda em curso, embora com menor frequência diária”, garante a mesma fonte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A localização do arquipélago dos Açores, na zona de junção tripla das placas litosféricas Norte-Americana, Eurasiática e Núbia, confere-lhe “características de actividade sísmica intensa”, lembra o instituto.

Também a região a oeste da ilha de Faial é uma das zonas sismogénicas onde são recorrentes períodos de intensa actividade sísmica. "A sismicidade do Arquipélago organiza-se geralmente em sequências sísmicas, quer como réplicas de um evento principal, quer como enxames ou crises com sismos de magnitude reduzida a moderada, podendo os mais fortes ser sentidos pela população”, lê-se na nota do IPMA que acrescenta que não foram registados quais danos após estas actividades sísmicas.

Em Novembro, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) já afirmava que tinham registados mais de mil sismos no espaço de duas semanas. O presidente do CIVISA, Rui Marques, explicou nessa altura que a situação não era “anormal” tendo em conta que acontece “periodicamente”.