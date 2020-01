Bragança cheia de gelo, transportes municipais estão parados

A Câmara de Bragança informou esta segunda-feira que os transportes municipais estão parados devido ao gelo que se formou durante a madrugada, sem que tenha causado qualquer situação excepcional nas estradas para além das precauções normais, segundo a GNR.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Bragança da GNR informou que “está tudo normal”, com “a habitual formação de gelo nos pontos mais críticos”, mas sem condicionamentos à circulação, além das habituais medidas de segurança e precaução na condução.

No concelho de Bragança, a Câmara Municipal divulgou hoje, depois das 09h00, que “os transportes públicos municipais não circulam no meio rural e urbano, numa manhã de segunda-feira com nevoeiro e gelo devido às temperaturas negativas que se têm registado nos últimos dias”. Às 10h40, foi informado no Facebook do município que “ainda durante a manhã será restabelecida a circulação”.

No regresso do fim-de-semana, a autarquia decidiu parar os transportes, com a indicação de que a meio da manhã, a situação seria “reavaliada pelos serviços municipais, de modo a decidir se já estão reunidas condições que permitam a circulação de transportes públicos”.

O transporte é assegurado à população do concelho por concessões a operadoras privadas e pelos autocarros municipais do Serviço de Transportes Urbanos de Bragança.