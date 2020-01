“Aos 24 anos, o que se vislumbra são demasiadas incertezas. Têm que contar connosco hoje”

Jorge Félix Cardoso que, aos 24 anos, concluiu um mestrado em Filosofia Política e está a terminar a formação em Medicina na Universidade do Porto é o entrevista da semana na série que comemora os 30 anos do PÚBLICO. Hoje trabalha como consultor para o Parlamento Europeu junto do gabinete da eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista publicada na edição última edição do P2.

Entrevista conduzida por Helena Pereira e Amanda Ribeiro.

