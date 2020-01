PCP propõe mais dinheiro para passes sociais, IRS actualizado pela inflação, mais deduções e oitavo escalão

Na primeira manhã de entrega de propostas de alteração, os comunistas apresentaram três dezenas e meia de medidas numa série de áreas, mas com algum destaque para os impostos sobre os rendimentos. O PCP quer um aumento de 200 euros no limite das deduções à colecta, a subida do mínimo de existência para 9706 euros, o englobamento de rendimentos acima dos 100 mil euros, transformar a taxa de solidariedade no oitavo escalão do IRS, e actualizar os escalões não pelos 0,3% da inflação de 2019 mas sim pelo 1% previsto para este ano.

Há também propostas na área da saúde, como a extinção das taxas moderadoras até ao final de 2021, a gratuitidade de medicamentos para maiores de 65 anos, a criação do Laboratório Nacional do Medicamento, a contratação de médicos estrangeiros como medida de emergência para dar médico a todos os utentes.

A que se somam as creches grátis para todas as crianças até aos três anos cujo agregado familiar pertença ao primeiro escalão de rendimentos da comparticipação familiar que já existe para as creches, o reforço das verbas para o programa de redução do preço dos passes sociais para os 163 milhões de euros (o Governo propõe apenas 129,7 milhões), a eliminação das portagens nas ex-SCUT, a contabilização integral do tempo de serviço congelado às carreiras especiais ao longo de seis anos.