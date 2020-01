Paulo Rangel, os militantes com mobilidade reduzida e o vídeo

A sede do PSD-Porto não tem condições para que os militantes com mobilidade reduzida possam aceder ao 1.º andar para votar, pelo que são as urnas que vão ter com os militantes. A sede social-democrata não tem elevador e as assembleias de voto funcionam sempre no 1.º andar, onde só se acede por umas escadas íngremes e estreitas. O acesso pelo exterior é também é feito por escadas.

