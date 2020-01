PAN quer 5 milhões para canis e dedução de medicamentos para animais no IRS

O PAN - Pessoas-Animais-Natureza promete apresentar mais de 150 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e no primeiro dia entregou quatro dezenas, entre elas a dedução em sede de IRS das despesas com medicamentos para animais, assim como a redução do IVA de 23 para 6% das despesas medico-veterinárias, a revogação dos vistos gold, e o aumento do investimento para cinco milhões de euros nos centros de recolha oficial de animais (CROA).

