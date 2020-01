Moção pede a Joacine que renuncie a lugar de deputada

A tensão entre Joacine Katar Moreira e a direcção do partido que representa, o Livre, continua a desagradar alguns dos membros do partido. Na lista de 18 moções que serão discutidas e votadas na convenção agendada para os dias 18 e 19 de Janeiro e publicadas esta segunda-feira no site do partido, há uma moção que pede que a deputada “renuncie às suas funções” e, caso não aconteça, que lhe seja “retirada a confiança política”. A moção “Recuperar o Livre, resgatar a política” é subscrita por cinco apoiantes do partido, o número mínimo exigido no regulamento do partido para que as moções apresentadas sejam votadas no congresso.

“A eleição de uma deputada encheu todos os [apoiantes do] Livre de entusiasmo e esperança”, começa por assinalar o documento. “Todavia, não foi assim que as coisas se passaram. É verdade que o Livre começou a ser mais conhecido dos portugueses, mas não pelas razões que pretendíamos”, justifica o texto.

As causas defendidas pelo Livre parecem não conseguir sobrepor-se ao ruído constante provocado pelos faits divers mais estapafúrdios; em que o colectivo parece soçobrar numa desmedida exposição mediática do indivíduo; em que o partido se arrisca a ver a sua própria sobrevivência posta em causa. Assim sendo, no caso de a deputada não se dispuser a renunciar às suas funções, o Livre não tem outra alternativa a não ser retirar-lhe a confiança política. Moção apresentada pelos apoiantes do Livre

Os signatários da moção assinalam “as peripécias, atribulações e polémicas internas em que se viu envolvido de Outubro até hoje”, que, dizem, conduziram “à degradação da imagem pública e da credibilidade do partido”.

“Por outro lado, a falta de articulação entre os órgãos do partido e o gabinete parlamentar, agravada pelas constantes declarações à comunicação social, afectaram, de modo insanável, as relações institucionais entre os órgãos do Livre e a deputada eleita”, consideram.

Os signatários apontam pouco trabalho parlamentar e dizem que “a situação é não apenas preocupante como confrangedora”, uma vez que foram apresentadas “apenas duas iniciativas”. Uma das falhas apontadas pelo grupo é a entrega — já fora do prazo — do projecto de lei de alteração à lei da nacionalidade, um tema que constituiu uma das principais bandeiras do partido durante a campanha partidária.

Por isso, dizem, “as causas defendidas pelo Livre parecem não conseguir sobrepor-se ao ruído constante provocado pelos faits divers mais estapafúrdios; em que o colectivo parece soçobrar numa desmedida exposição mediática do indivíduo; em que o partido se arrisca a ver a sua própria sobrevivência posta em causa. Assim sendo, no caso de a deputada não se dispuser a renunciar às suas funções, o Livre não tem outra alternativa a não ser retirar-lhe a confiança política”.

Recorde-se que, como o PÚBLICO avançou, a única deputada eleita pelo partido não consta da única lista que se candidata à nova direcção do Livre, nem se candidata à assembleia do partido. Contactado pelo PÚBLICO para confirmar se Joacine Katar Moreira reintegraria alguma lista ou apresentaria uma candidatura própria, o responsável pelo gabinete de comunicação da deputada disse apenas que esta não se pronunciava sobre o assunto.

O que pode acontecer

Se Joacine Katar Moreira renunciar ao cargo de deputada, o Livre pode substituir a deputada pelo número dois da lista candidata ao círculo de Lisboa, Carlos Teixeira, círculo pelo qual Katar Moreira foi eleito. Carlos Teixeira é um dos nomes que, ao contrário de Joacine Katar Moreira, consta na única lista que se candidata à direcção do Livre e que vai a votos no congresso de 18 e 19 de Janeiro.

Caso Katar Moreira não renuncie ao cargo, o Livre poderá avançar com uma retirada de confiança política, deixando Joacine Katar Moreira no Parlamento, como deputada independente. Neste cenário, o Livre, eleito pela primeira vez nas eleições de Outubro, deixa de estar representado no Parlamento.

A tensão entre Joacine Katar Moreira e a direcção do partido tornou-se pública após a abstenção da única deputada eleita pelo Livre num voto sobre a Palestina. Insatisfeitos com o sentido de voto da deputada, os membros da direcção do partido emitiram um comunicado na manhã seguinte onde esclareciam que essa não era a posição oficial do partido em relação ao conflito na Faixa de Gaza e não escondiam “preocupação” em relação ao voto da deputada. Também através de um comunicado, a deputada justificou a sua abstenção com a “dificuldade de comunicação”, afirmando que durante três dias tentou — sem sucesso — perceber os “posicionamentos da direcção relativos ao sentido de voto” desta e de outras propostas. Mas a justificação não convenceu a direcção. A partir daí e nos dias seguintes, os confrontos com a direcção do partido e até com jornalistas continuaram.