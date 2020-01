José Matos Rosa apoia Luís Montenegro na segunda volta

O ex-secretário-geral do PSD José Matos Rosa, director de campanha de Miguel Pinto Luz na corrida à liderança do partido, disse hoje que vai apoiar Luís Montenegro na segunda volta de sábado.

“Apoiei e votei numa candidatura de mudança, que foi a do engenheiro Miguel Pinto Luz. Neste momento há dois candidatos e continua a votar numa candidatura de mudança e de coesão interna que é a do dr. Luís Montenegro”, afirmou à Lusa o antigo deputado eleito por Portalegre.

O actual presidente do PSD, Rui Rio, venceu as eleições directas de sábado com 49,44% dos votos expressos, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Conselho de Jurisdição Nacional, mas não conseguiu a maioria absoluta, pelo que terá que disputar no sábado. 18 de Janeiro, uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26% dos votos.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz ficou em terceiro, com 9,3%, e já assegurou que não irá manifestar apoio público a nenhum dos outros dois candidatos.