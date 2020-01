Universidade do Porto premeia a melhor investigação científica com 5000 euros

Estão abertas as candidaturas para a terceira edição do Prémio de Excelência na Investigação Científica da Universidade do Porto (UP), criado em 2018 para “reconhecer e fomentar a participação dos docentes e investigadores [da instituição] em projectos de investigação científica”, pode-se ler na página oficial da universidade.

O vencedor será premiado com 5000 euros e a avaliação das candidaturas será feita tendo em consideração a produção de investigações científicas (65%) e a angariação de financiamento para as actividades de investigação científica (35%). Podem candidatar-se docentes e investigadores da UP.

Os interessados podem submeter as candidaturas até 31 de Janeiro e, para o efeito, é necessário o envio do currículo e respectivo formulário para o email oficial do concurso: [email protected] .

O Prémio de Excelência será entregue a 23 de Março durante a sessão solene do Dia da Universidade 2020. O regulamento da candidatura pode ser consultado aqui.