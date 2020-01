Única medalhada do Irão desertou: “Sou uma de milhões de mulheres oprimidas”

“Deixem-me começar com uma saudação, um adeus, ou as minhas condolências”: foi desta forma que Kimia Alizadeh​, a única iraniana a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, iniciou um longo texto onde enunciou as razões para ter deixado o Irão, num momento em que o país do Médio Oriente regista um tenso conflito com os Estados Unidos.

A jovem de 21 anos arrecadou a medalha de bronze em taekwondo, na categoria -57 kgs, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A conquista catapultou-a para um lugar de destaque no desporto iraniano, visto ser a única mulher a subir ao pódio nas Olimpíadas. Contudo, Kimia não aguentou a repressão sofrida pelas mulheres iranianas, denunciando, no Instagram, como se sentiu desvalorizada durante anos, enquanto desportista e pessoa.

Foto Kimia Alizadeh fez história em 2016, ao conquistar a primeira medalha na história do desporto feminino iraniano Issei Kato/REUTERS

“Levavam-me para onde queriam. Usava aquilo que eles diziam. Todas as frases que me diziam para proferir, eu repetia. Sempre que pretendiam, exploravam-me”, relembra. A desportista acusa o regime de Teerão de criticar internamente a modalidade por ela escolhida, apesar de se gabar da distinção conquistada no Rio de Janeiro. “Não era importante para eles. Nenhuma de nós importava, éramos ferramentas. [Eles diziam que] a virtude de uma mulher não era esticar as pernas!”, exaspera.

A BBC escreve que a agência noticiosa Isna avançou que a desportista está na Holanda, mas Kimia mantém a sua localização secreta. A mesma fonte detalhou que a iraniana gostaria de competir por outro país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com início a 24 de Julho de 2020. Por sua vez, a CNN adianta que o dirigente da Federação de Taekwondo iraniana, Seyed Mohammad Pouladgar, afirmou que a desportista terá dito ao pai e ao treinador que esta viagem fazia parte das férias, escondendo o seu objectivo de se afastar definitivamente do país.

Apesar de as fontes oficias negarem que a desportista tenha mudado de país devido à situação política e social, foi a própria Kimia Alizadeh a desmentir essa narrativa. Citada pela BBC, a jovem afirmou mesmo que não se queria “sentar à mesa da hipocrisia” e compactuar com a “corrupção e mentiras” do regime de Teerão, depois de se ter considerado como “uma de milhões de mulheres oprimidas” no país. Mesmo assim, garantiu que esta decisão foi mais difícil do que a luta pela medalha no Brasil, deixando a promessa de que será sempre “uma filha do Irão”.

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, enfrenta forte contestação, após as autoridades terem admitido que o avião ucraniano que se despenhou na capital com 176 pessoas a bordo foi abatido por um míssil iraniano. Para além deste incidente, as últimas semanas têm sido marcadas por uma forte crispação com os Estados Unidos: os países têm trocado ameaças e ataques, depois de uma operação do Pentágono ter culminado na morte do general Qasem Soleimani em Bagdade, acção militar que serviu como resposta à invasão da embaixada norte-americana no final de Dezembro.