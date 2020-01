Mortes injustas

Estava lá, na primeira página de um jornal canadiano, vista ao acaso numa rede social: a fotografia de um pai lançando a filha ao ar, para a apanhar depois na concha das mãos, num gesto repetido milhões de vezes desde que a espécie é espécie. E depois a legenda da foto lembrando que pai e filha estavam entre as vítimas do voo UA752, abatido no dia 8 de janeiro em Teerão.

