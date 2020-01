Se António Costa votasse nas directas do PSD

Se António Costa pudesse votar na segunda volta das directas do PSD, votaria Rui Rio. O antigo presidente da Câmara Municipal do Porto é o candidato que melhor serve os interesses dos socialistas para se perpetuarem no poder. Com a “geringonça” a funcionar nos bastidores, André Ventura do Chega é o único que consegue enervar o líder socialista. A voz do líder do Chega mexe com o sistema político ancorado no bloco central dos interesses instalados. Portugal é um mar de corrupção. Quantos políticos do arco da governação estão a contas com a justiça? Enquanto Rui Pinto está detido, a generalidade dos corruptos estão na boa vida. (…) Este é o Portugal de Rui Rio e de António Costa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

É bom ter memória

Manuela Ferreira Leite faz parte de um conjunto de políticos que muito respeito, excepto quando deixa escapar que uma suspensão da democracia nos podia fazer muito bem. Não obstante, quase sistematicamente estou em desacordo com ela, mas, desta vez, enquanto mergulhados na discussão sobre o Orçamento agora aprovado, surpreendeu-me (ou não…) com o justíssimo reparo de que o superavit tão propagandeado não pode ser o objectivo único daquele documento, eixo fundamental das políticas a prosseguir. Sobretudo se é conseguido à custa da deterioração dos serviços públicos, em especial a saúde e a educação. E fez muito bem em lembrar que, no tempo da “outra” senhora, as contas estavam certinhas, só se gastava o que se tinha, mas o povo estava na miséria. Muitos dos actuais políticos não são desse tempo e alguns outros procuraram rapidamente esquecer-se disso. Mas era mesmo assim.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Cristina a Belém

Apesar dos graves problemas com que nos debatemos, assim como no mundo em geral, ainda há episódios que nos fazem rir. A histriónica Cristina Ferreira é falada, meio a sério, meio a brincar, que poderá ser próxima candidata à Presidência da República. Embora legalmente o possa fazer, não temos mais nada com que nos entreter? É certo que um actor ucraniano ganhou a Presidência do seu país, a Ucrânia, mas tudo tem os seus limites. Nada tenho contra as suas actuações na TV, convidando habilmente pessoas que se sujeitam a tristes figuras sabendo do mediatismo do programa. Até o Presidente da Republica, pese embora a sua habitual bonomia, se sujeitou ao teste, mas há assuntos muito mais importantes para todos nós (…).

Carlos Leal, Lisboa

PÚBLICO Errou

Na edição de sábado, pág. 9, a deputada Inês Sousa Real foi erradamente identificada como sendo do Bloco de Esquerda. Sousa Real é, na verdade, deputada e líder parlamentar do PAN.