Os últimos moradores do Vale da Montanha não querem ficar esquecidos

Carla Rodrigues habituou-se a ouvir da mãe uma história de pouca esperança. “Diziam-lhe: ‘Qualquer dia tens uma casinha nova.’ E ela respondia sempre: ‘Sim, sim, no Alto de São João’”. Faz uma pausa, encolhe os ombros e acrescenta: “E foi. E eu vou pelo mesmo caminho.”

Atrás de si está a casa, a sua, a mesma onde os pais e os avós habitaram. Nesta parte da Azinhaga da Fonte do Louro, é a última que resta. Até há poucos meses tinha a companhia de outras pequenas habitações, alinhadas ao longo da estrada empedrada, mas todas foram demolidas pela Câmara de Lisboa.

Carla, o marido Álvaro, as suas filhas e dois vizinhos são os últimos moradores ali. Em redor do imóvel amarelo, que é na verdade um pátio com nove habitações autónomas, fica o recém-criado Parque Urbano do Vale da Montanha, que ainda este domingo recebeu centenas de pessoas para uma plantação maciça de árvores. Por ser a única casa que por ali se avista, talvez não tenha passado despercebida aos participantes, mas a família Rodrigues sente-se esquecida.

Foto A última casa do Vale da Montanha Rui Gaudêncio

A Azinhaga da Fonte do Louro é uma artéria curiosa do Areeiro que está cortada em duas partes, separadas pela Av. Afonso Costa, pelo Casal Vistoso e pela linha ferroviária de Cintura. Memória toponímica da antiga vida rural desta zona da cidade, a azinhaga é hoje muito procurada por automobilistas que querem estacionar gratuitamente, um dos últimos locais das redondezas onde ainda é possível fazê-lo.

Carla Rodrigues diz que a zona ganhou nova frequência desde as demolições. “Aqui agora é uma maravilha para se virem drogar. É escuro, ninguém chateia.” A meia dúzia de metros da sua casa termina a estrada e daí para a frente, para o Vale de Chelas, já só se vai a pé. O caminho enlameado, que ainda conserva uma parte do velho muro, está cheio de lixo: televisões, computadores, consolas de jogos, entulho.

“Nós ficámos aqui isolados, esquecidos. Nunca tive medo de morar aqui e agora tenho”, comenta Carla, queixando-se de que até o carteiro deixou de vir e que nos Correios consta que casa já não existe. “Morava aqui muita gente”, lembra Álvaro Rodrigues. A mulher vive aqui desde que nasceu, mas ele só se mudou em 1989, quando se casou. Até aí vivera não muito longe, na antiga Quinta da Montanha, um bairro clandestino que enchia todo o vale. “Havia uma vida muito bonita. Era um bairro sossegado.”

Todas as casas que a Câmara de Lisboa demoliu nos últimos meses eram propriedade municipal desde há uns anos, quando a autarquia as comprou. O pátio onde moram os Rodrigues e os compadres é privado. “O município já está em contactos com os proprietários do pátio para negociar uma eventual aquisição”, responde a autarquia ao PÚBLICO. As demolições tiveram como objectivo a “expansão e requalificação da envolvente do Parque Urbano do Vale da Montanha, no âmbito da construção do Corredor Verde Oriental”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O pátio, onde actualmente moram quatro pessoas Rui Gaudêncio

E, de facto, no lugar das antigas casas estão blocos de betão que impedem o estacionamento e arbustos ainda muito pequenos. Há duas semanas, uma conduta rebentou e a água foi parar às casas do pátio, deixando um rasto de lixo pelo caminho. “As casas protegiam-se umas às outras”, diz Carla, acusando a câmara de não ter acautelado as consequências das demolições.

A família aguarda com expectativa os próximos desenvolvimentos. “Nas condições em que estamos hoje, não me importava de sair daqui. Eu quero é casa, não quero dinheiro. Mas se é para nos enfiarem num bairro como o Armador ou o Portugal Novo, tenho muito receio”, afirma Carla Rodrigues. Todos os seus vizinhos foram realojados.