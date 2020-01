Isabel II apoia Harry e Meghan, mas deixa decisões para os próximos dias

A rainha Isabel II declarou que toda a família “apoia totalmente o desejo de Harry e Meghan de criarem uma nova vida como um jovem casal”, lê-se num primeiro comunicado, emitido ao fim da tarde pelo Palácio de Buckingham.

Mais A carregar...

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2020

A declaração sai do encontro que teve como objectivo conter os danos após o anúncio dos duques de Sussex que, à margem da família e sem darem qualquer conhecimento à rainha, fizeram saber através das redes sociais e através de um site próprio (criado também à revelia da monarca) a sua intenção de deixarem de ser “altos membros da família real e trabalhar” para se tornarem “financeiramente independentes”.

A reunião, que levou à casa de campo de Sandringham, em Norfolk, a rainha, o príncipe Carlos e os filhos deste, William e Harry, assim como os respectivos secretários, tinha por objectivo debater a decisão de Harry, sexto na linha de sucessão ao trono, e criar soluções para as várias questões que aquela colocava, nomeadamente a forma como o duque pretende ser financeiramente independente ou como será mantida a segurança com ele e a sua família a viverem fora do Reino Unido. Mas, acima de tudo, este encontro foi combinado para conter a imprensa que, desde a última quarta-feira, tem explorado a questão de todas as formas possíveis, criando um burburinho tão desestabilizador quanto a notícia em si.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No comunicado, entretanto assinado pela rainha Isabel II, a família diz: “Embora tivéssemos preferido que continuassem a trabalhar como membros da família real a tempo inteiro, respeitamos e entendemos o desejo de [ambos de] terem uma vida mais independente.”

A monarca sublinha ainda o facto de Harry e Meghan (que participou no encontro por videoconferência, por ter viajado para o Canadá na passada sexta-feira) terem deixado claro que “não querem depender de fundos públicos”. No entanto, o texto não refere de que forma isso acontecerá, remetendo “as decisões finais” para “os próximos dias”. Ainda assim, confirma que foi “acordado que haverá um período de transição em que os Sussexes passarão algum tempo no Canadá e no Reino Unido”.