Federer doa para vítimas dos incêndios da Austrália após críticas de Greta Thunberg

O tenista suíço Roger Federer, que recentemente foi criticado por activistas ambientais, entre os quais a sueca Greta Thunberg, anunciou nesta segunda-feira que fará uma doação em prol das vítimas dos incêndios na Austrália. “Se pudermos ajudar, é bom demonstrarmos a nossa solidariedade face a uma situação que se tornou tremenda no país”, afirmou o helvético durante um evento publicitário em Melbourne.

Roger Federer, criticado pela ligação à Credit Suisse, um patrocinador que alegadamente investe em combustíveis fósseis, avançou que fará “um donativo pessoal” na próxima quarta-feira em Melbourne, num encontro, onde irá reencontrar o espanhol Rafael Nadal e a norte-americana Serena Williams. As receitas reverterão a favor do combate aos incêndios florestais. À semelhança de outros jogadores e personalidades do ténis mundial, que no último domingo doaram cerca de 450 mil euros, valor divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais, Roger Federer quer dar o seu contributo às vítimas dos incêndios florestais, que já vitimaram 27 pessoas.

Mais A carregar...

Depois de ter sido alvo de críticas de alguns activistas ambientais, o antigo número um mundial já havia manifestado a sua solidariedade para com as questões climáticas e os incêndios que assolam a Austrália. “Como pai de quatro crianças e defensor de uma educação universal, tenho muito respeito e admiração por jovens activistas que incentivem a que os nossos comportamentos mudem e que possamos encontrar soluções melhores para o mundo em que vivemos. Aceito os reparos quanto à minha responsabilidade, enquanto indivíduo, e estou disposto a utilizar a minha visibilidade para dialogar sobre esses assuntos importantes”, respondeu em comunicado.