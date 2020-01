Toby Price, o primeiro a assistir Paulo Gonçalves: “Não havia nada a fazer”

O australiano Toby Price (KTM) revelou que chegou a ficar “desidratado com as lágrimas” pela morte de Paulo Gonçalves, no domingo, na sétima etapa do Rali Dakar de todo-o-terreno, depois de ter sido o primeiro a chegar junto do português.

Numa publicação divulgada na rede social Facebook, o piloto australiano, que foi o primeiro a chegar junto do português, conta que o acidente aconteceu já depois do reabastecimento.

“O Paulo partiu para a etapa cinco minutos antes de mim e o pior aconteceu. Passei um pequeno morro e vi um piloto caído. Era o Paulo. Fui acometido pelos piores receios porque sabia que era sério”, relatou Price.

O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN Paulo Gonçalves inconsciente e em paragem cardio-respiratória, este domingo, na Arábia Saudita. O piloto acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN Joaquim Rodrigues reage à morte de Paulo Gonçalves na sétima etapa no Rali Dakar 2020 EPA/ANDRE PAIN O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer Reuters/HAMAD I MOHAMMED O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer Reuters/HAMAD I MOHAMMED O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN O piloto no Dakar 2020, na Arábia Saudita, este domingo, onde acabaria por morrer EPA/ANDRE PAIN Paulo Gonçalves na competição de 2020 EPA/ANDRE PAIN Piloto português tinha 40 anos DAKAR Paulo Gonçalves era conhecido como Speedy Gonçalves DAKAR Paulo Gonçalves era natural de Esposende DAKAR Paulo Gonçalves no Dakar 2017, Argentina EPA/DAVID FERNANDEZ Paulo Gonçalves no Dakar 2017, na Argentina Reuters/RICARDO MORAES Paulo Gonçalves no Dakar 2019, no Peru Reuters/CARLOS JASSO Paulo Gonçalves no Dakar 2019, no Peru EPA/ERNESTO ARIAS Paulo Gonçalves no Dakar 2019, no Peru Reuters/MARIANA BAZO Paulo Gonçalves festeja o segundo lugar no Rali Dakar 2015, na Argentina EPA/David Fernandez Paulo Gonçalves festeja o segundo lugar no Rali Dakar 2015, na Argentina, com os seus colegas de equipa EPA/FELIPE TRUEBA Verificações técnicas antes do Dakar 2016 em Buenos Aires, Argentina Reuters/MARCOS BRINDICCI Verificações técnicas antes do Dakar 2016 em Buenos Aires, Argentina Reuters/ENRIQUE MARCARIAN Paulo Gonçalves no Abu Dhabi Desert Challenge em 2013 Reuters/STRINGER Paulo Gonçalves no Dakar Rally 2011, Tucumán, Argentina Reuters/ERIC GAILLARD Paulo Gonçalves antes do início das competições do Dakar 2012 JUAN MABROMATA Paulo Gonçalves festeja o segundo lugar no Rali Dakar 2015 em Buenos Aires, na Argentina Reuters/ENRIQUE MARCARIAN Paulo Gonçalves depois das verificações técnicas para o Dakar 2016 em Buenos Aires, Argentina Reuters/MARCOS BRINDICCI Paulo Gonçalves depois das verificações técnicas para o Dakar 2016 em Buenos Aires, Argentina Reuters/MARCOS BRINDICCI Paulo Gonçalves antes da sexta etapa do Rali Dakar 2016, Argentina Reuters/POOL Paulo Gonçalves cumprimenta Evo Morales, ex-Presidente da Bolívia, durante a sétima etapa do Dakar 2017, na Bolívia Reuters/HANDOUT Paulo Gonçalves no Dakar 2017, Bolívia EPA/DAVID FERNANDEZ Instagram de Paulo Gonçalves Fotogaleria

“Pedi ajuda de imediato e ajudei a colocá-lo de lado. Tentei chamar mais alguém para ajudar e foi quando chegou o [eslovaco] Stefan Svitko [um campeão] e ajudou no que pôde”, explicou ainda.

Toby Price contou que “o primeiro helicóptero chegou” com o francês Luc Alphand, da organização, e “quando o helicóptero médico chegou já estavam a fazer manobras de reanimação”.

“Os médicos juntaram-se a eles e fizeram o que puderam. Ajudámos a segurar os sacos de soro, chegámos os sacos do equipamento médico e afastámos outros pilotos do local. Todos fizemos o que pudemos, mas não havia nada a fazer. Ainda o ajudei a levar pois era o mais correcto a fazer. Fui o primeiro a estar ao seu lado e quis ser o último a sair”, recordou o piloto australiano, que no domingo estava visivelmente abalado na chegada ao acampamento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Price deixou ainda uma palavra de saudade para Paulo Gonçalves, dizendo ir “sentir a falta do sorriso no bivouac”.

“Os últimos 250 quilómetros foram duros, fiquei desidratado com as lágrimas. Neste momento, nem me importo com o resultado”, acrescentou.

O piloto da KTM garante que “trocava todas as vitórias para ter o companheiro de volta”. E deixou uma palavra de agradecimento a todas as mensagens recebidas de Portugal.