Rui Pinto sabe esta segunda-feira o que o espera em tribunal

Ao se analisar o que a opinião pública diz sobre Rui Pinto, parece haver poucas pessoas a dividir tanto as opiniões como o homem natural de Vila Nova de Gaia: para uns, não passa de um hacker, exclusivamente motivado por interesses pessoais e fiel a uma cor clubística; para outros — incluindo o próprio — um whistleblower que ajudou a desmascarar esquemas financeiros dúbios e ilegalidades no mundo do futebol.

Continuar a ler