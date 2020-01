Ernesto Valverde está de saída do Barcelona e já tem substituto

Ernesto Valverde está de saída do comando técnico da equipa principal do Barcelona, anunciou o clube esta segunda-feira, através de um comunicado publicado na página do clube catalão. O treinador de 55 anos cumpriu duas temporadas e meia como treinador de Messi e companhia.

“O Barcelona e Ernesto Valverde chegaram a um acordo para rescindir do contrato que unia ambas as partes. O clube expressa publicamente a sua gratidão a Ernesto Valverde pelo seu profissionalismo, dedicação e pelo seu tratamento sempre positivo em relação a todos os que compõem a família Barça. Desejamos-lhe sorte e sucesso no futuro”, lê-se na nota.

O clube anuncia também em comunicado que vai contratar Quique Setién, que já treinou o Betis, para o lugar de Valverde. Setién terá um contrato válido até Junho de 2022.