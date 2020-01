Dinamarca sobrevive no Europeu de andebol

Ao quinto dia da fase preliminar do Europeu de andebol, um dos favoritos esteve perto de ser eliminado, mas adiou este destino por mais uns dias. No Grupo E, a Dinamarca, campeã do mundo, não conseguiu melhor que um empate em Malmö (Suécia) frente à Hungria (24-24), o primeiro ponto dos nórdicos neste Europeu.

Neste agrupamento, apenas a Islândia já tem garantido um lugar na fase seguinte, depois de ter batido facilmente a Rússia por 34-23, a segunda vitória dos islandeses em outros tantos jogos, depois de ter ganho à Dinamarca na primeira ronda. Deste agrupamento sairão dois dos quatro adversários de Portugal na fase seguinte – os islandeses serão um deles, ou outro será Hungria ou Dinamarca.

No Grupo A, a Croácia confirmou o seu favoritismo em Graz (Áustria) com o terceiro triunfo em três jogos, batendo a Sérvia por 21-24. Também em frente no agrupamento segue a Bielorrússia, que bateu Montenegro por 27-36.

Croatas e bielorrussos seguem para o Grupo I, onde terão a companhia de Espanha, campeã europeia em título, e da Alemanha, os qualificados do Grupo C. Os espanhóis fizeram o pleno de vitórias nesta fase preliminar com um triunfo (25-36) sobre a Holanda em Trondheim, enquanto a selecção germânica teve de suar para bater a Letónia por apenas um golo (27-28).