Netflix nomeada em todas as principais categorias dos Óscares de 2020

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou esta segunda-feira as nomeações para os 92.ºs Óscares e, sob o olhar atento de uma indústria em mudança, cumpriu expectativas nomeando pesos-pesados e veteranos como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Pitt e DiCaprio, Pacino e Pesci, Joaquin Phoenix, Tom Hanks, Scarlett Johansson ou Charlize Theron, mas também preencheu os espaços da novidade: todas as principais categorias, de Melhor Filme à Realização passando pela Animação, Documentário, argumento e actuação, têm presença Netflix.

O anúncio dos nomeados para as 24 categorias foi feito pelos actores e produtores John Cho e Issa Rae a partir de Los Angeles. A única possibilidade de uma nomeação para Portugal, para a realizadora Regina Pessoa nas curtas de animação, não se concretizou.

Os nomeados para melhor filme

As surpresas foram poucas, confirmando-se uma corrida pelo Óscar de Melhor Realizador carregada de veteranos como Tarantino, Scorsese, Noah Baumbach, Sam Mendes e com o recém-chegado Bong Joon-ho e seus Parasitas, e sem mulheres nomeadas — Greta Gerwig ficou-se pela nomeação para Argumento Adaptado por Mulherzinhas.

O seu filme, porém, conseguiu integrar a lista dos candidatos ao mais valioso e cobiçado Óscar, o de Melhor Filme, preenchido então por Mulherzinhas (estreia-se em Portugal dia 30), O Irlandês, de Scorsese e da Netflix, Era Uma Vez... em Hollywood, de Tarantino, 1917 de Sam Mendes (estreia-se em Portugal dia 23), Joker de Todd Phillips, Marriage Story de Baumbach, Parasitas de Bong Joon-ho e pelo único candidato mais inesperado, Le Mans'66: O Duelo.

Scorsese é o realizador mais nomeado de sempre para o Óscar de realização e esta nona nomeação permite-lhe suplantar Billy Wilder, com quem estava empatado nas oito nomeações. Apesar de ser um dos mais respeitados cineastas da indústria, tem apenas um Óscar de Melhor Realizador, conquistado com The Departed – Entre Inimigos (2006). Foi um prémio esperado ao longo de uma carreira de décadas, ao contrário do Óscar de Melhor Realizador de Sam Mendes recebido logo com a sua longa-metragem de estreia, Beleza Americana (1999). Tarantino foi nomeado para o Óscar de Melhor Realizador por duas outras vezes – Pulp Fiction, em 1994, e Sacanas sem Lei, em 2009 — e nunca o recebeu, tendo sim dois Óscares de Argumento Original por Pulp Fiction e também por Django Libertado (2012).

Parasitas, de Bong Joon-ho, está a fazer uma carreira digna de nota nesta temporada de prémios. Depois de ter recebido a Palma de Ouro em Cannes e de continuar em exibição mundo fora meses após a sua estreia, o filme sul-coreano conseguiu não só a primeira nomeação para Melhor Filme por parte da Coreia do Sul mas também com a nomeação para Melhor Filme Internacional (a Academia mudou o nome à secção anteriormente conhecida como “Filme Estrangeiro"). Boon Joon-ho torna-se também o segundo cineasta asiático nomeado para Melhor Realizador (Ang Lee foi o pioneiro) e Parasitas acumula ainda nomeações nas categorias de Argumento Original, Montagem e Direcção de Arte, num total de seis nomeações.

O factor Netflix

Os candidatos a Melhor Filme O Irlandês e Marriage Story são produções Netflix, plataforma de streaming cuja campanha de entrada na liga das majors em Hollywood é este ano reforçada em relação a 2019 e aos três Óscares de Roma e que fez correr muita tinta ao longo dos últimos meses. Scorsese é a lança Netflix na realização, Adam Driver e Scarlett Johansson (Marriage Story), e Jonathan Pryce (Os Dois Papas) representam-na nas categorias principais de actuação e Al Pacino e Joe Pesci (O Irlandês), juntamente com Anthony Hopkins (Os Dois Papas) e Laura Dern (Marriage Story) implantam-na entre os actores secundários. Os argumentos de Marriage Story, Os Dois Papas e O Irlandês estão também na corrida, e quando chegamos à animação vê-se que Frozen 2, um exemplo Disney, ficou de fora enquanto que Klaus, da Netflix, está nomeado; também no documentário, American Factory, uma produção do casal Obama para a Netflix, e Demoracia em Vertigem, um documentário Netflix sobre Dilma Roussef e Lula da Silva por Petra Costa, estão também na corrida.

A cerimónia de entrega dos Óscares tem lugar na madrugada de 9 para 10 de Fevereiro (hora portuguesa), será transmitida em Portugal nos canais Fox e Fox Movies e voltará a não contar com um anfitrião mas sim com convidados especiais.

Melhor Filme

Melhor Realizador

Martin Scorsese - O Irlandês

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino - Era Uma Vez… em Hollywood

Bong Joon Ho – Parasitas

Todd Phillips - Joker

Melhor Actor

Melhor Actriz

Renée Zellweger – Judy

Charlize Theron – Bombshell: O Escândalo

Scarlett Johansson - Marriage Story

Cynthia Erivo – Harriet

Saoirse Ronan – Mulherzinhas

Melhor Actor Secundário

Brad Pitt - Era Uma Vez… em Hollywood

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino - O Irlandês

Joe Pesci - O Irlandês

Anthony Hopkins – Os Dois Papas

Melhor Actriz Secundária

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Mulherzinhas

Margot Robbie – Bombshell: O Escândalo

Kathy Bates - O Caso de Richard Jewell

Melhor Argumento Adaptado

Taika Waititi - Jojo Rabbit

Steve Zaillian – O Irlandês

Anthony McCarten – Os Dois Papas

Greta Gerwig - Mulherzinhas

Todd Phillips e Scott Silver – Joker

Melhor Argumento Original

Noah Baumbach - Marriage Story

Quentin Tarantino - Era Uma Vez… em Hollywood

Bong Joon Ho e Han Jin Won – Parasitas

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns – 1917

Rian Johnson - Knives Out

Melhor Filme de Animação

Melhor Curta de Animação

Hair Love

Kitbull

Memorable

Dcera

Sister

Melhor Documentário

American Factory

For Sama

Honeyland

The Cave

Democracia em Vertigem

Melhor Filme Estrangeiro

Melhor Banda Sonora Original

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Thomas Newman (1917)

Alexandre Desplat (Mulherzinhas)

Randy Newman (Marriage Story)

John Williams (Star Wars: A Ascensão de Skywalker)

Melhor Canção

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman)

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Frozen 2)

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell, Harriet)

I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman, Toy Story 4)

I'm Standing With You (Diane Warren, Breakthrough)

A lista completa das nomeações, em inglês, pode ser consultada aqui.